В Москве задержали мужчину, который домогался прохожей Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Правоохранители задержали мужчину, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера на севере Москвы. 29-летний подозреваемый свою вину не признал, рассказали в Следственном комитете России по столице.

Днем 30 августа 2023 года пьяный мужчина на Дмитровском шоссе в городе Москве совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой 29-летней девушки. После нападения он сбежал, а пострадавшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера. Подозреваемого в кратчайшие сроки вычислили и задержали. Им оказался 29-летний уроженец Средней Азии. Ему предъявили обвинение, в ходе допроса мужчина вину не признал.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта.

Ранее мужчина изнасиловал незнакомку в подъезде жилого дома в Москве.