Ночью пьяный водитель на «БМВ» спровоцировал смертельное ДТП в Москве

Ночью пьяный водитель на «БМВ» спровоцировал смертельное ДТП Фото: прокуратура Москвы

Ночью 3 сентября на Звенигородском шоссе в Москве автомобиль «БМВ X5» врезался в следовавший попутно автомобиль «Дэу Матиз». Водитель корейской машин, 23-летний молодой человек, от полученных травм скончался а месте ДТП, сообщили в прокуратуре столицы.

Оказалось, что 30-летний автомобилист, находившийся за рулем «БМВ», в момент аварии был пьян. Его действия квалифицировали по статье о нарушении лицом в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Автомобилиста задержали. Его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре Северо-Западного административного округа, рассказали в столичном правоохранительном ведомстве.

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