Психолог Шляпников: в норме осенняя хандра проходит за две недели Фото: Shutterstock

Осенняя хандра у здоровых людей практически не заметна и проходит сама по себе за пару недель. Если же некомфортное состояние затягивается, следует обратиться к специалисту, рассказал Агентству городских новостей «Москва» кандидат психологических наук Владимир Шляпников.

В нормальном состоянии с приходом осени человек лишь слегка ощущает слабость и апатию. Чтобы не допустить осложнений, стоит соблюдать распорядок дня, заниматься привычными делами и больше общаться с приятными людьми.

Улучшит состояние правильное питание, прогулки на свежем воздухе. А вот от занятий, которые приносят «острые» ощущения, лучше отказаться.

— Все подвиги лучше оставить на потом, а в такое время предпочтительнее привычные занятия. Если вы уже практикуете йогу или медитацию, то они станут хорошим подспорьем для психики и организма. Однако начинать практику в переходный период, наверное, не следует, — посоветовал Шляпников.

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