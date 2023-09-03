«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за тумана с 3 на 4 сентября Фото: Алексей ФОКИН (фото)

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о сложных погодных условиях будет действовать с вечера воскресенья до утра понедельника. Предположительно, туман опустится на землю около 21 часа 3 сентября, продержится всю ночь и рассеется к 9 часа утра 4 сентября.

Синоптики предупреждают, что из-за тумана ухудшится видимость — до 200-700 метров.

Напомним, «желтый» — второй уровень опасности. Он означает, что погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и их деятельности.

Ранее KP.RU писал, что ночью с воскресенья на понедельник метеорологи прогнозировали переменную облачность, преимущественно без дождей. Температура воздуха составит 10-12 градусов выше нуля.