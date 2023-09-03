Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Москве ожидается до +24 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале поделился прогнозами на следующую неделю. В Москве ожидается комфортная и теплая погода с температурой до +24 градусов, сообщил синоптик.

В понедельник, 4 сентября, под утро будет всего 7-12 градусов выше нуля. В дневные часы воздух прогреется до +18-23. В ночь на вторник термометры покажут от +6 до +11 градусов, а во второй половине дня уже будет +19-24 градуса.

В среду немного похолодает: температура опустится до 16-21 градуса выше нуля. При этом пройдет кратковременный дождь.

— Предстоящая неделя, в целом, принесет москвичам комфортную и теплую погоду по меркам начала осени, — подытожил Тишковец.

Ранее KP.RU писал, что с 21:00 3 сентября и до утра следующего дня в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана.