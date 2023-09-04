В Москве будут судить банду лжериелторов, похитивших 800 тыс. рублей Фото: Shutterstock

В Москве будут судить банду лжериелторов. Мошенники заключали договора, обещая помочь со съемом жилья, брали предоплату за свои услуги и пропадали. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.

Перед судом предстанут пятеро участников организованной группы. Злоумышленники размещали в интернете объявления об оказании услуг по поиску и гарантированной сдаче в аренду жилых помещений. С «клиентами» заключали договоры, используя реквизиты различных индивидуальных предпринимателей. После получения денег за свои услуги, лжериелторы переставали выходить на связь.

От действий мошенников пострадало свыше 50 человек. Сумма общего материального ущерба составила более 800 тыс. рублей.

Ранее KP.RU рассказывал, что в мошенники обманули предпринимателя из Москвы на 6,5 миллиона рублей. Злоумышленники похитили средства со счетов бизнесмена под предлогом перезаключения договоров на обслуживание ИП.