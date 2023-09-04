Все школы и ТЦ Москвы получили сообщения о минировании Фото: Артем КИЛЬКИН

Неизвестные сообщили о «минировании» всех школ и торговых центров Москвы. Об этом сообщили в экстренных службах столицы. Информация ложная, поэтому эвакуация не проводится.

Как сообщают представители экстренных служб, угрозы взрыва в школах и торговых центрах в Москве поступили с помощью телефонных звонков. По предварительной информации, — с территории Украины.

Эвакуация людей не проводится. Оперативные службы проводят выборочную проверку учебных заведений и торговых центров.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в августе регулярно эвакуировали посетителей и работников парка «Зарядье». Причиной тому становились сообщения о неопознанном предмете на территории. Одна из таких эвакуаций проводилась 25 августа.