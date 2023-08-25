В парке «Зарядье» в Москве объявили эвакуацию

Допуск на территорию временно прекращен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в пятницу, 25 августа, эвакуировали посетителей и работников парка «Зарядье». Причиной этому стало сообщение о неопознанном предмете на территории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка.

Допуск на территорию столичного парка временно прекращен. На месте работают специалисты, они осматривают территорию. Детали случившегося выясняются.

Напомним, эвакуацию в парке «Зарядье» также проводили в среду, 22 августа. Причиной также была поступившая информация о неопознанном устройстве. На месте работали сотрудники кинологической службы. Угроза не подтвердилась, спустя время парк открыли.

Ранее KP.RU писал, что 17 августа во все столичные торговые центры поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Эвакуация не проводилось, специалисты проводили выборочные проверки.