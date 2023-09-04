В электричке в Москве пассажир домогался до малолетней девочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве следствие ходатайствует об аресте молодого человека, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней. 23-летний парень совершил иные действия сексуального характера в отношении юной пассажирки электропоезда, рассказали в Следственном комитете России по столице.

Педофил домогался до девочки, не достигшей 14-летнего возраста, в электричке «Котельники» - «Рязанский проспект». Произошло это в субботу, 2 сентября. После совершения преступления, мужчина сбежал. Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска личность педофила установили. Им оказался 23-летний парень.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому уже предъявили обвинение. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом об аресте фигуранта.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Москве задержали мужчину, который восемь лет насиловал падчерицу.