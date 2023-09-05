На юге и северо-востоке Москвы откроются новые образовательные учреждения

Ещё два новых образовательных учреждения планируется построить на юге и северо-востоке Москвы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице продолжается создание в каждом районе качественной социальной инфраструктуры. Ещё два новых образовательных учреждения планируется построить на юге и северо-востоке Москвы. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, их возведут за счёт городского бюджета.

«Развитие образовательной инфраструктуры идёт параллельно с комплексным развитием районов, - отметила Княжевская. - Сейчас для этих двух объектов выпущены градостроительные планы земельных участков».

Одно из будущих зданий разместится на земельном участке 6Б/2 на Медынской улице в Южном округе столицы. Площадь выделенного под него участка составит около одного гектара. На нем построят образовательное учреждение площадью 9 тысяч квадратных метров. При этом высота сооружения должна быть не более 25 метров.

Второй участок в 1,9 гектара расположен на Алтуфьевском шоссе, владение 53 в Северо-Восточном округе столицы. Площадь запланированного здания составит около 19 тысяч квадратных метров.