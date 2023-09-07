Собянин: силы ПВО пресекли попытку атаки беспилотника на Москву Фото: REUTERS

В ночь с 6 на 7 сентября силы противовоздушной обороны России (ПВО) заметили направлявшийся к Москве беспилотник. Дрон ликвидировали над территорией Раменского городского округа Московской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

— Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву, — говорится в сообщении.

Как отметил градоначальник, предварительно на месте падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата разрушений нет. Также никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Ранее KP.RU рассказывал, что очередную атаку БПЛА на Москву силы противовоздушной обороны отразили над Воскресенским городским округом. Обошлось без жертв и серьезных разрушений.

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