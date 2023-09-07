Возле станции метро «Войковская» в Москве столкнулись 4 автомобиля Фото: Департамент транспорта Москвы

На севере Москвы утром 7 сентября произошла массовая дорожная авария. На Ленинградском шоссе, 13к1 столкнулись четыре автомобиля. О произошедшем рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

ДТП случилось в районе станции метро «Войковская» примерно в 9:30 утра в четверг. Обстоятельства аварии выясняют. Дептранс поделился кадром с камер видеонаблюдения, на котором видно, что участниками происшествия стали четыре легковых автомобиля.

Столкнувшиеся авто частично перекрыли проезжую часть. Движение в сторону центра затруднено, водителей просят выбирать пути объезда.

На месте работают оперативные службы города. Информацию о пострадавших уточняют.

Ранее KP.RU писал, что несколько автомобилей столкнулись на МКАД 3 сентября. Авария произошла из-за легковой машины, которую закрутило по всей проезжей части во время оживленного движения.