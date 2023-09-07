В Москве двух полицейских подозревают в мошенничестве на 26 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве задержали двоих сотрудников полиции ОВД России по району Выхино-Жулебино по подозрению в хищении 10 биткоинов на сумму 26 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по столице.

Двое полицейских сообщили мужчине ложную информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело, так как тот якобы причастен к противоправным действиям. За непривлечение к ответственности правоохранители запросили «скромную» сумму в 10 биткоинов. Мужчина

При подтверждении вины сотрудников, их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также правоохранители понесут наказание в установленном законом порядке, добавили в пресс-службе МВД.

Ранее KP.RU писал, что у бывшего следователя СК России по столице нашли кошелек с биткоинами, стоимость которых оценили в 2 млрд рублей. Выяснилось, что криптовалюту правоохранитель получил в качестве взятки.