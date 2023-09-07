Более 4,5 тысячи флагов и украшений разместили в Москве в честь Дня города Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь 876-летия города.

— В общей сложности установили более 4,5 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсили главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства, — отметил Петр Бирюков.

На выходных жители и гости столицы смогут пофотографироваться у декоративных арок с живыми цветами, поучаствовать в интерактивных зонах и отдохнуть на качелях.

На Пушкинской площади появился ключевой элемент праздника – светящиеся буквы, которые складываются в слово «Москва». В парке «Зарядье» же установили 3D-конструкцию с надписью «С днем рождения, Москва!». А на Поклонной горе можно будет увидеть лучшие места столицы с помощью цифровой стелы.

По словам Бирюкова, свыше тысячи плакатов с поздравлениями разместили на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. Также в дни праздника, 9 и 10 сентября, будет работать декоративное освещение зданий. На рекламных щитах и медиафасадах домов на Новом Арбате будут показывать видеоролики, сделанные специально ко дню рождения столицы.

Украсили даже машины городских служб – их можно будет увидеть с тематическими наклейками.

В этом году, как и в прошлом, все декорации используют повторно. Ничего нового москвичи не увидят, только переделанное старое.

Ранее KP.RU рассказывал, что в День города в парках Москвы можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах.