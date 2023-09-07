Лжецелительница пообещала москвичу вернуть его девушку за 1,6 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенница под видом целительницы похитила у москвича 1,6 млн рублей. Женщина пообещала снять отворот с девушки, которая бросила мужчину. Как рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры, злоумышленницу задержали.

36-летняя женщина притворилась целительницей. Она втерлась в доверие к 26-летнему парню, которого недавно бросила девушка. Мошенница убедила клиента, что на ту сделали отворот — то есть магией заставили расстаться с мужчиной. Отменить действие чар можно, заверила лжецелительница, но процедура стоит больших денег.

Мужчина перевел злоумышленнице более 1,6 млн рублей за проведение обряда, его коррекцию, постановку защиты на обряд, закрытие чакр девушки, энергетическую подпитку, а также оккультную атрибутику.

Женщину отправили под домашний арест.

Ранее KP.RU писал, что в Москве будут судить банду лжериелторов, похитивших у клиентов 800 тыс. рублей.