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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 10:56

В центре Москвы загорелось кафе

Пострадавших нет
Мила ГЕНЬ
В центре Москвы загорелось кафе

В центре Москвы загорелось кафе

Фото: прокуратура Москвы

В одном из кафе быстрого питания на улице Селезневская в центре Москвы произошел пожар. Пострадавших нет. Специалисты выясняют причины возгорания, сообщили в прокуратуре столицы.

Пожар произошел днем 7 сентября, в четверг. На фото с места происшествия, которые предоставляет пресс-служба прокуратуры, видно, что помещение сгорело полностью. К настоящему моменту пламя полностью потушили.

Информация о пострадавших не поступала. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Тверская межрайонная прокуратура контролирует ход проверки, начатой по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в магазине в Бирюлево Восточном. Одноэтажное здание оперативно потушили. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.