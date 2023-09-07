В центре Москвы загорелось кафе Фото: прокуратура Москвы

В одном из кафе быстрого питания на улице Селезневская в центре Москвы произошел пожар. Пострадавших нет. Специалисты выясняют причины возгорания, сообщили в прокуратуре столицы.

Пожар произошел днем 7 сентября, в четверг. На фото с места происшествия, которые предоставляет пресс-служба прокуратуры, видно, что помещение сгорело полностью. К настоящему моменту пламя полностью потушили.

Информация о пострадавших не поступала. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Тверская межрайонная прокуратура контролирует ход проверки, начатой по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в магазине в Бирюлево Восточном. Одноэтажное здание оперативно потушили. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.