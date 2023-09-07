Прокурор запросил 14 лет экс-помощнику главы Россельхознадзора за педофилию Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Обвинение запросило 14 лет колонии и штраф суммой 18,8 млн рублей для экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и растлении несовершеннолетних, рассказал в прокуратуре Москвы.

Гособвинитель просит суд назначить Натарову наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также прокурор просит для обвиняемого штраф в двукратном размере суммы взятки, то есть в размере более 18,8 млн рублей. По его мнению, также нужно лишить бывшего чиновника права занимать должности в госаппарате на 10 лет.

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