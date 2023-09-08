Небольшой дождь и до +16 градусов ожидают в Москве 8 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 8 сентября, в пятницу, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и температура воздуха от 14 до 16 градусов тепла. Кроме того, местами возможен небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр России.

В столице будет дуть северо-западный и северный ветер, скоростью 7-12 метров в секунду. На протяжении всего дня атмосферное давление будет находиться на уровне в 750 миллиметров ртутного столба, то есть немного выше нормы.

С наступлением ночи в Москве похолодает до +4-6 градусов, а ветер немного стихнет — его скорость составит 5-10 метров в секунду, при том, что останется преимущественно северное направление. Осадков в это время не ожидается. Пасмурность сохранится.

Ранее KP.RU писал, что в День города в Москве синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду.