Два бинтуронга поселились в Московском зоопарке Фото: Московский зоопарк

Два бинтуронга поселились в Московском зоопарке в августе 2023 года. Молодые самец Зефир и самка Фиона уже хорошо освоились на новом месте, рассказали в пресс-службе зоосада.

Бинтуронги похожи на енотов, но относятся к самостоятельному виду. Каждому из новых обитателей Московского зоопарка всего лишь год. Сейчас они активно осваивают территорию. Эти животные любят лазить, поэтому в вольере предусмотрена возможность залезать на 6-7 метров вверх. В вольере также есть деревья, кусты и различные приспособления, имитирующие природные условия бинтуронгов.

Этот вид животных — один из двух представителей отряда хищных, сохранивший способность придерживаться хвостом за ветки, как пятой конечностью.

Зефир и Фиона предпочитают гулять вечером, после 17:00. Ближе к ночи более высок шанс услышать их звуки: иногда похожие на хохот, а иногда — на рычание.

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