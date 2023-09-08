В Москве женщина украла две куртки прихожан церкви Фото: прокуратура Москвы

Женщина зашла в церковь на улице Солянка в Москве во время службы и тут же вышла, прихватив две куртки прихожан храма. Позже воровку задержали. Она призналась, что уже успела поносить вещи, рассказали в прокуратуре столицы.

Утром 8 сентября женщина украла из церкви две куртки прихожан общей стоимостью 66 тыс. рублей. Найти воровку удалось по камерам видеонаблюдения. Вину женщина признала. Также она рассказала, что до момента задержания успела надеть куртки.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба.

Ранее KP.RU писал, что пенсионер украл швейцарские часы стоимостью 150 тыс. рублей, оставленные при досмотре в аэропорте другой пассажиркой.