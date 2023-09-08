В Москве задержали нелегального мигранта-педофила Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Правоохранители задержали мужчину, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней. 29-летний мигрант домогался ранее не знакомой девочки на юго-западе Москвы. Затем от его действий пострадали еще два ребенка, рассказали в Следственном комитете России по столице.

В среду, 6 сентября 2023 года, фигурант напал на девочку и изнасиловал ее, а также совершил развратные действия в отношении еще двух несовершеннолетних. 29-летнего подозреваемого нашли и задержали в кратчайшие сроки.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера развратных действиях по отношению к несовершеннолетним. Фигуранту, который оказался нелегальным мигрантом, предъявили обвинение. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее KP.RU писал, что в электричке в Москве пассажир домогался малолетней девочки.