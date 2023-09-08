Москвич сжег несколько авто из-за угроз незнакомца Фото: Евгения ГУСЕВА

Полиция в Москве поймала двоих мужчин, которые ночью подожгли чужой автомобиль. Один из них признался, что действовал по указке незнакомца, который угрожал ему расправой. О произошедшем рассказали в ГУ МВД России по столице.

Инцидент случился ночью во вторник, 5 сентября. Полиция Строгино получила сообщение о возгорании нескольких транспортных средств. По камерам видеонаблюдения правоохранители выяснили, что двое мужчин умышленно подожгли автомобиль, пламя с которого затем перекинулось на соседние. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве.

Местонахождение подозреваемых установили, а их самих — задержали. Теперь полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

На допросе один из задержанных, признался, что пошел на поджог из-за угроз незнакомца. Якобы некий мужчина позвонил ему в Telegram и сообщил, что в противном случае расправиться с «исполнителем».

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