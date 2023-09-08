Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики сервиса «Домклик» выяснили, где в Москве продается самое дешевое жилье. Наиболее доступные квартиры расположены в Филимонковском поселении и в Бибирево, если речь идет о первичном строительстве, отмечается в исследовании.

Стоимость квартиры площадью 35 квадратных метров в вышеуказанных районах составит порядка 7 млн рублей. На 1 млн рублей больше придется заплатить за жилье в Московском и Рязанском. Порядка 8,2-8,3 млн рублей стоят такие квартиры в Десеновском поселении, Левобережном, в Кокошкино и Марушкинском поселении. В Митино квартиру можно купитьза 8,7 млн рублей.

Дороже всего недвижимость неизменно стоит на Якиманке (средняя цена квартиры в 35 «квадратов» — 77,6 млн рублей) и Тверской (68,9 млн рублей). В Хамовниках, которые оказались на третьей строчке, однокомнатная квартира обойдется в 36,8 млн. рублей.

Ранее KP.RU писал, что самая дорогая квартира в России стоит 2,94 миллиарда рублей и находится в центре Москвы.