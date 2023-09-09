Облачная погода и до +20 градусов ожидаются в Москве 9 сентября

Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве в субботу, 9 сентября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, на востоке области пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем в столице воздух прогреется до плюс 18-20 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба, что немного выше нормы. В столице будет дуть ветре северной четверти со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье характер погоды в городе практически не изменится: небо затянут облака, будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, обойдется без дождей. Столбики термометров опустятся до 7-9 градусов тепла. Днем 10 сентября в столице вновь будет облачно и сухо. Температура воздуха составит около плюс 20-22 градусов.

Ранее KP.RU писал, что День города порадует москвичей солнечной и сухой погодой. Воздух прогреется до +20 градусов, атмосферных осадков не ожидается.