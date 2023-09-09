В Москве украсили общественный транспорт ко Дню города

Московский транспорт украсили ко Дню города Фото: Департамент транспорта Москвы

Московский транспорт украсили в честь Дня города, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Так, специалисты установили 19 тематических украшений и две инсталляции возле столичных вокзалов. Кроме того, композиции «Два сердца столицы» разместили у станций метро «Чистые пруды», «Парк культуры», «Проспект Мира», «Октябрьская», «Площадь революции», «Баррикадная», «Таганская» и «Улица 1905 года».

Помимо этого к 876-летию столицы тематически оформили фасады следующих станций: «Чистые пруды», «Бауманская», «Арбатская», «Рижская» и «Таганская». Еще шесть букв «М» вестибюлях некоторых станций столичной подземки превратили в жетоны с надписью «876 лет Москве».

Ранее KP.RU писал, что в Москве в честь дня города разместили свыше 4,5 тысячи флагов и украшений. В этом году основой концепции оформления стало слово «Москва» и число 876.