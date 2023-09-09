Вильфанд: климатическое лето продлится в Москве до 14 сентября

В столице с середины сентября начнется похолодание Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве климатическое лето продлится до середины сентября – до 14 числа, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, с 11 по 13 сентября в столице прогнозируется переменная облачность, без атмосферных осадков. Днем воздух прогреется до 20-24 градусов тепла, ночью столбики термометров покажут плюс 6-11 градусов. В четверг, 14 сентября, в столице сохранится комфортная погода, но немного похолодает – 17-22 градуса.

Вильфанд добавил: августовская погода в столичном регионе сойдет на нет 22 сентября: пойдут дожди, а температура опустится до плюс 15-20 градусов. К концу недели москвичей ждет заметное похолодание.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 9 сентября прогнозируется областная погода и до +20 градусов. Обойдется без дождей.