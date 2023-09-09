Москвичей пригласили на мастер-классы, концерты и кулинарные шоу в День города

Главной площадкой фестиваля стали «Лужники», где проходит Московский урбанистический форум. Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

В Москве объявлена программа «Московских сезонов», приуроченная ко Дню города. На 26 фестивальных площадках жителей столицы ждут мастер-классы, лекции, спортивные мероприятия и концерты, сообщили на сайте mos.ru.

Главной площадкой Дня города стали «Лужники»: здесь проходит Московский урбанистический форум. Кроме того, праздничные мероприятия идут и на других площадках, например, на Тверской площади гостей учат создавать театральные и концертные афиши. В других столичных районах юным москвичам объясняют, как делать сувениры с главными достопримечательностями города. Также гостям фестиваля предлагают приготовить блюда на офирах и в печах. Ко дню города столичные рестораторы подготовили гастрономическую программу.

Центр Москвы украшают 12 садов «Цветочного джема», а Никольскую улицу - галерея из цветочных арок. Еще одна площадка посвящена мультфильму «Трое из Простоквашино». Посмотреть подробную программу мероприятий можно на сайте фестиваля.

Ранее KP.RU писал, что Московский транспорт украсили в Честь дня города. Тематические украшения и инсталляции появились у станций метро и вокзалов.