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НовостиОбщество9 сентября 2023 10:21

Лимитированные «Тройки» выпустили в Москве ко Дню города

Приобрести тематические проездные можно на стойках «Живое общение»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Тираж тематических проездных ограничен

Тираж тематических проездных ограничен

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в честь Дня города выпустили тематические карты «Тройка» с двумя вариантами праздничного дизайна. Тираж лимитированных проездных ограничен, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Горожане смогут купить карты «Тройка» на стойках «Живое общение», а также во флагманских сувенирных магазинах на «Маяковский» и «Трубной». Тематические проездные выпустили к 876-летию Москвы.

«Поздравляю любимый город с праздником!» — сказал глава ведомства Максим Ликсутов. Он отметил, что в столице продолжают строить метро и запускать новые виды транспорта – все это делают для комфорта москвичей.

Ранее KP.RU писал, что праздничную программу организовали на 26 фестивальных площадках «Московских сезонов» ко Дню города. Москвичей ждут концерты, мастер-классы, спортивные соревнования и кулинарные шоу.