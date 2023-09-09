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НовостиОбщество9 сентября 2023 11:59

Аттракционы в парках Москвы в День города работают бесплатно

Акция действует с 9 по 10 сентября
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Посетить большинство аттракционов можно в порядке живой очереди

Посетить большинство аттракционов можно в порядке живой очереди

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва отмечает свое 876-летие 9 и 10 сентября. В честь праздника москвичи и гости столицы могут бесплатно посетить 258 аттракционов в 21 городском парке, а также колесо обозрения «Солнце Москвы» и несколько аттракционов на ВДНХ, сообщали на сайте mos.ru.

Среди активностей для посетителей - катание на каруселях, прыжки на батутах, прохождение веревочных городков и прочее. Аттракционы в парках работают по принципу живой очереди – без предварительной регистрации.

К мероприятию присоединились многие парки и музеи Москвы, например, Московский зоопарк, Таганский парк, Парк Горького, этнографическая деревня «Бибирево», музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское». ВДНХ также участвует в праздновании – можно бесплатно покататься на пяти аттракционах в парке «Орион», необходимо заранее взять билет.

Ранее KP.RU писал, что в Москве выпустили тематические карты «Тройка» в честь Дня города. Тираж лимитированных проездных ограничен.