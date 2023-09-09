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НовостиОбщество9 сентября 2023 12:21

Ситуативные ограничения возможны на станциях метро возле «Лужников» 9 сентября

На станции «Спортивной» южный вестибюль будет работать только на выход
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На станциях метро, расположенных вблизи стадиона «Лужники», возможны ситуативные ограничения

На станциях метро, расположенных вблизи стадиона «Лужники», возможны ситуативные ограничения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в субботу, 9 сентября, возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях метро, расположенных возле стадиона «Лужники». Это связано с проведением праздничного мероприятия – в столице отмечают День города, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Уточняется, что перед концертом на ближайшей к стадиону станции «Спортивная» южный вестибюль будет открыт только на выход, а после – только на вход. Пассажирам рекомендуют пополнить карту «Тройка» заранее или оплатить проезд банковской картой у турникета: так можно сэкономить время.

Ранее KP.RU писал, что в День города в столичных парках и на ВДНХ аттракционы работают бесплатно. Праздничная акция продлится до 10 сентября включительно. Большинство аттракционов можно посетить в порядке живой очереди.