Ситуативные ограничения возможны на станциях метро возле «Лужников» 9 сентября

На станциях метро, расположенных вблизи стадиона «Лужники», возможны ситуативные ограничения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в субботу, 9 сентября, возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях метро, расположенных возле стадиона «Лужники». Это связано с проведением праздничного мероприятия – в столице отмечают День города, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Уточняется, что перед концертом на ближайшей к стадиону станции «Спортивная» южный вестибюль будет открыт только на выход, а после – только на вход. Пассажирам рекомендуют пополнить карту «Тройка» заранее или оплатить проезд банковской картой у турникета: так можно сэкономить время.

Ранее KP.RU писал, что в День города в столичных парках и на ВДНХ аттракционы работают бесплатно. Праздничная акция продлится до 10 сентября включительно. Большинство аттракционов можно посетить в порядке живой очереди.