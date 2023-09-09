Памятные сувениры раздают пассажирам в честь запуска МЦД-4

9 сентября движение запустили по МЦД-4 Фото: Департамент транспорта Москвы

Памятные сувениры раздают пассажирам в честь запуска четвертого московского центрального диаметра (МЦД-4), сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.

Сотрудники ЦОМП дарят жителям тематические блокноты и ручки, брендированные ланчбоксы, подставки для телефонов, брелоки в форме поездов, наклейки МЦД, наборы карандашей и чай с мятой.

Получить сувениры можно на 17 станциях: Апрелевка, Солнечная, Аминьевская, Минская, Кутузовская, Тестовская, Белорусская, Савеловская, Марьина Роща, Площадь трех вокзалов, Курская, Нижегородская, Чухлинка, Реутово, Новогиреево, Ольгино и Железнодорожная.

Ранее KP.RU писал, что 9 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин запустили МЦД-4. Маршрут протянулся на 86 км от Апрелевки до микрорайона железнодорожный. Новый диаметр связал более 20 районов столице и несколько подмосковных городов.