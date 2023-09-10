Переменная облачность и до +22 градусов ожидаются в Москве 10 сентября

Москвичам пообещали ясную и сухую погоду в воскресенье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в воскресенье, 10 сентября, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без атмосферных осадков. Днем в столице будет довольно тепло – около плюс 20-22 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба, что выше нормы. В городе будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на понедельник характер погоды практически не изменится: ожидается переменная облачность, обойдется без дождей. Столбики термометров покажут плюс 7-9 градусов, ветер слабый. Днем 11 сентября воздух прогреется до 21-23 градусов. В столице будет тепло и сухо, временами будет выглядывать солнце.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о сильном тумане 10 сентября. Видимость ухудшиться до 200-500 метров. Неблагоприятная погода сохранится до 10:00.