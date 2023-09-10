Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Москвичам пообещали комфортную и теплую погоду на предстоящей неделе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на предстоящей неделе ожидается довольно комфортная и теплая погода. Температура воздуха будет на пару градусов выше нормы климата, сообщает RT со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

«Если раньше температура была ниже нормы, то сегодня уже выше нормы. И вся неделя будет на полтора-два градуса выше нормы», - отметил специалист.

По словам синоптика, до четверга в столице обойдется без дождей. В городе будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. В понедельник и вторник, 11 и 12 сентября, воздух прогреется до 21-23 градусов, в среду и четверг столбики термометров покажут плюс 18-23 градуса. Ночи будут холодными – около плюс 7-9 градусов.

Цыганков предупредил, что в пятницу через столицу пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди. При этом температура воздуха практически не изменится – плюс 16-21 градуса.

Ранее KP.RU писал, что переменная облачность и до +22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.