Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 сентября 2023 14:50

Музыканты и телеведущие поздравили москвичей с запуском МЦД-4

Четвертый диаметр наземного метро Москвы открыли 9 сентября
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Протяженность нового диаметра - 86 км

Протяженность нового диаметра - 86 км

Фото: Департамент транспорта Москвы

Популярные телеведущие и музыканты поздравили москвичей с запуском четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Праздничный ролик опубликовали на сайте столичного Департамента транспорта.

Поздравления записали ведущие Первого канала Екатерина Андреева и Максим Шарафутдинов, певица Зара, а также известные музыканты Сергей Жуков и Миа Бойка. Горожане могут услышать аудиопоздравления в метро, на станциях МЦК и МЦД, в автобусах, электробусах и трамваях. Кроме того, голоса ведущих и артистов звучат и на столичных автовокзалах, автостанциях.

Ранее KP.RU писал, что 9 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-4. Новый диаметр протянулся на 86 км – от Апрелевки до Железнодорожной. Пассажирам МЦД-4 доступны бесплатные пересадки на метро, МЦД, другие диаметры.