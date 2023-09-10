Музыканты и телеведущие поздравили москвичей с запуском МЦД-4

Протяженность нового диаметра - 86 км Фото: Департамент транспорта Москвы

Популярные телеведущие и музыканты поздравили москвичей с запуском четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Праздничный ролик опубликовали на сайте столичного Департамента транспорта.

Поздравления записали ведущие Первого канала Екатерина Андреева и Максим Шарафутдинов, певица Зара, а также известные музыканты Сергей Жуков и Миа Бойка. Горожане могут услышать аудиопоздравления в метро, на станциях МЦК и МЦД, в автобусах, электробусах и трамваях. Кроме того, голоса ведущих и артистов звучат и на столичных автовокзалах, автостанциях.

Ранее KP.RU писал, что 9 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-4. Новый диаметр протянулся на 86 км – от Апрелевки до Железнодорожной. Пассажирам МЦД-4 доступны бесплатные пересадки на метро, МЦД, другие диаметры.