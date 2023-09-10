Синоптик Ильин рассказал, когда в Москву придет золотая осень

Золотая осень придет в Москву позже, чем обычно
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Москву в этом году золотая осень придет немого позже обычного: листья на деревьях станут осенне-желтыми в конце сентября, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на синоптика Александра Ильина.
«В отличие от прошлого года, листья на деревьях желтеют не так активно. В конце августа 2022 года уже примерно 25% лиственных деревьев были покрыты осенне-желтой листвой», - отметил специалист.
По его словам, сейчас в столице лишь отдельные деревья стали желтыми. Москвичам стоит еще немного подождать золотую осень - к концу месяца они увидят привычные желтые краски.
Ранее KP.RU писал, что синоптик «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал бабье лето в Москве на следующей неделе. Температура в столице составит около +20 градусов, осадков не ожидается.