Синоптик Ильин рассказал, когда в Москву придет золотая осень

Золотая осень придет в Москву позже, чем обычно Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москву в этом году золотая осень придет немого позже обычного: листья на деревьях станут осенне-желтыми в конце сентября, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на синоптика Александра Ильина.

«В отличие от прошлого года, листья на деревьях желтеют не так активно. В конце августа 2022 года уже примерно 25% лиственных деревьев были покрыты осенне-желтой листвой», - отметил специалист.

По его словам, сейчас в столице лишь отдельные деревья стали желтыми. Москвичам стоит еще немного подождать золотую осень - к концу месяца они увидят привычные желтые краски.

Ранее KP.RU писал, что синоптик «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал бабье лето в Москве на следующей неделе. Температура в столице составит около +20 градусов, осадков не ожидается.