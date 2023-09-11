После пожара в квартире на юго-востоке Москвы нашли тело молодого человека Фото: прокуратура Москвы

В квартире жилого дома на улице Зарайской на юго-востоке Москвы произошел пожар, после тушения которого в комнате обнаружили тело 21-летнего мужчины. В прокуратуре столицы отметили, что вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Пожар охватил личные вещи и мебель. Находившийся в квартире молодой человек погиб. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

После происшествия организована доследственная проверка. Ее ход и результаты теперь находятся на контроле в Кузьминской межрайонной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в деревне Говорово поселения Московский города Москвы 6 августа произошел пожар в частном доме. После тушения внутри здания нашли тело женщины — хозяйки дома.