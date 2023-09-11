Мужчина спрыгнул на рельсы на станции метро «Кленовый бульвар» в Москве

Полиция задержала мужчину, спрыгнувшего на рельсы на станции метро «Кленовый бульвар» в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве мужчина спрыгнул на рельсы на станции метро «Кленовый бульвар». 41-летнего нарушителя оперативно задержали. Ему назначили трое суток ареста, рассказали в ГУ МВД России по столице.

Информация о постороннем человеке на рельсах получило Управление внутренних дел на Московском метрополитене в ночное время суток. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя и доставили в отдел полиции для разбирательства. Оказалось, что 41-летний пассажир самостоятельно спустился на жесткий путь возле платформы станции «Кленовый бульвар».

Мужчину привлекли к административной ответственности за умышленное нарушение требований в области транспортной безопасности. Суд назначил ему наказание в виде трех суток ареста.

Ранее KP.RU писал, что в столице на станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена 27-летний пьяный мужчина спустился на жесткий путь, чтобы сфотографироваться.