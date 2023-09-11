В Москве женщина умерла после того, как поела арбуз

В Москве женщина умерла после того, как съела арбуз Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве погибла 48-летняя женщина. Она почувствовала себя плохо после того, как съела арбуз. После смерти москвички правоохранители организовали проверку, сообщает Следственный комитет России по столице.

Арбуз женщина купила 8 сентября. В воскресенье, 10 сентября, она почувствовала себя плохо, а затем скоропостижно скончалась дома, в квартире на улице Доватора.

Известно, что погибшая страдала рядом хронических заболеваний. Купленный ею арбуз ели также ее родственники, которые недомоганий не почувствовали. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас следователи СК России опрашивают родственников умершей, устанавливают место приобретения арбуза. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Причины смерти выясняют.

Ранее KP.RU писал, что в столице после смерти двух человек из-за обработанного отравой от насекомых арбуза, приговорили к пяти годам колонии дезинсектора.

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