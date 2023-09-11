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НовостиОбщество11 сентября 2023 9:44

Экс-чиновника из Россельхознадзора приговорили к 12 годам колонии за педофилию

Также ему предстоит выплатить штраф за взятку в двукратном ее размере, что составило более 18,8 млн рублей
Мила ГЕНЬ
Экс-чиновника из Россельхознадзора приговорили к 12 годам колонии за педофилию

Экс-чиновника из Россельхознадзора приговорили к 12 годам колонии за педофилию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Савеловский районный суд приговорил 44-летнего бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание экс-чиновник будет в исправительной колонии строгого режима, рассказали в прокуратуре Москвы.

Бывшего помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору осудили за совершение развратных действий по отношению к двум детям. Также его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. За последнее деяние ему назначили штраф в двукратно размере суммы взятки — более 18,8 млн рублей.

Натарову запретили занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, KP.RU писал, что прокурор просил для экс-чиновника 14 лет «строгача».