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НовостиОбщество11 сентября 2023 10:52

СКР: Арбуз оказался не причастен к смерти москвички

Женщина умерла от острой сердечной недостаточности
Мила ГЕНЬ
СКР: Арбуз оказался не причастен к смерти москвички

СКР: Арбуз оказался не причастен к смерти москвички

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Следственном комитете России по Москве рассказали, что признаков отравления какими-либо веществами у женщины, погибшей после употребления в пищу арбуза, не обнаружили. Она скончалась от острой сердечной недостаточности.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители организовали доследственную проверку после смерти женщины в квартире на улице Доватора. Стало известно, что 8 сентября она купила арбуз, 10 числа вместе с семьей его поела, а затем почувствовала себя плохо. Москвичка скоропостижно скончалась.

Арбуз ели также и ее родственники, однако они ни на что не жаловались.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза, признаков отравления какими-либо веществами не обнаружено. Причиной смерти предварительно специалисты называют острую сердечную недостаточность.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего