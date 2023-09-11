Мошенники пообещали пенсионеру из Москвы компенсацию и выманили 4 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель района Орехово-Борисово Москвы стал жертвой мошенников после того, как заказал в марте 2023 года на одном из интернет-сайтов лекарство для сосудов. Аферисты сообщили, что препарат был некачественным и пообещали через суд добиться компенсации для пенсионера. Всевозможными способами они убедили мужчину перевести им в общей сумме более 4 млн рублей, рассказали в прокуратуре столицы.

Через два месяца после покупки лекарства 67-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что продавцы препарата оказались недобросовестными и предложил пенсионеру написать претензию в суд о возмещении материального вреда. Также мужчине пообещали компенсировать стоимость лекарств, так как они якобы были некачественными.

Затем в разговор включился якобы предоставленный мужчине адвокат. Сначала он попросил оплатить накладные расходы в размере 4,8 тыс. рублей. Затем «выяснилось», что сделал он это с опозданием и нужно заплатить штраф в размере 90 тыс. рублей. Далее адвокат под различными предлогами убеждал пенсионера переводить деньги. Всего в период с мая по август 2023 года мужчина отправил аферистам более 4 млн рублей.

Мошенников ищут.

Ранее сообщалось, что аферисты продали пенсионерке из Москвы витамины под видом дорогого лекарства.