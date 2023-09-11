Аферист организовал фиктивный аукцион по продаже квартир в Москве

Аферисты устроили фиктивный аукцион по продаже московской квартиры и похитили 308 млн рублей Фото: "КП" Архив

В Москве будут судить афериста за хищение 308 млн рублей у девяти участников фиктивного аукциона по продаже квартир. Вместе с подельниками 43-летний мошенник убедил людей, что они могут выиграть жилье по сниженной цене, рассказали в ГУ МВД России по Москве.

Аферисты придумали следующую схему: они убеждали людей, что квартира на Ломоносовском проспекте принадлежит одному из столичных государственных университетов, который готов ее продать по сниженной стоимости. Для этого нужно было принять участие в аукционе и сразу внести половину от названной цены, а также различные агентские вознаграждения. В случае проигрыша всю сумму обещали вернуть.

В результате махинаций аферисты похитили у девяти граждан свыше 308 млн рублей, так и не выполнив взятые на себя обязательства.

Уголовное дело о мошенничестве, организованном группой в особо крупном размере, направили в Никулинский районный суд. На время расследования задержанный 43-летний фигурант, один из сообщников, заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что мошенники пообещали пенсионеру из Москвы компенсацию за покупку якобы некачественных лекарств и выманили у него таким образом 4 млн рублей.