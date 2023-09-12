Прибывший из Индии мужчина попытался провезти через Домодедово 25 кг украшений Фото: пресс-служба ФТС

В Домодедово таможенники обнаружили у авиапассажира 25 кг незадекларированных ювелирных украшений. Изделия явно предназначались для продажи: комплекты оказались новыми. Стоимость изделий оценили в 4,5 млн рублей, рассказали KP.RU в Федеральной таможенной службе.

Мужчина прибыл из Индии и попытался пройти через «зеленый» коридор. Во время досмотра его багажа таможенники выявили товарную партию расфасованных в полиэтиленовые пакеты различных украшений, в том числе ювелирных комплектов, состоящих из колец, серег, подвесок. Экспертиза установила, что изъятые изделия – новые, выполнены из серебра 925 пробы со вставками из бриллиантов и жемчуга.

Теперь решается вопрос о возбуждении дела о контрабанде стратегически важных товаров. По этой статье нарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф в размере до 1 млн рублей.

Ранее шереметьевские таможенники нашли у пассажира, прибывшего из Стамбула, швейцарские часы за 4,5 млн рублей.