После отравления посетителя в Москве закрыли точку питания «Шаурма Тандыр» Фото: pixabay.com

В Москве закрыли точку питания «Шаурма Тандыр» из-за отравления посетителя. После того, как мужчина съел купленную в павильоне шаурму, у него диагностировали острую кишечную инфекцию, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по столице.

Проведенная проверка показала, что в павильоне грубо нарушали целый ряд санитарно-эпидемиологических требований. Так, в кафе сырые продукты хранились рядом с готовыми, контроль качества и безопасности продукции не осуществлялся, овощи и соусы хранились без охлаждения, влажная уборка не проводилась. У сотрудников отсутствовали медицинские книжки.

В результате проверки Роспотребнадзор принял решение закрыть «Шаурма Тандыр», расположенный на Малой Черкизовской, 66. Помещение опечатали.

Лабораторные исследования также нашли в образце шаурмы из забегаловки бактерии группы кишечной палочки и условно-патогенные микроорганизмы. Административные материалы передали в Преображенский районный суд города Москвы.

Ранее в столице умерла 48-летняя женщина после того, как съела купленный у метро арбуз. Однако выяснилось, что ягода ни при чем: причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.