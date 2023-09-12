В Москве на стройке рабочий сорвался с высоты и погиб Фото: прокуратура Москвы

На строительном объекте в Дубнинском переулке Москвы рабочий из частной организации упал с высоты. 27-летний мужчина погиб на месте, сообщает прокуратура столицы.

Начата доследственная проверка.

По предварительным данным, трагедия произошла 12 сентября 2023 года. Строитель упал со строительных лесов и разбился насмерть.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и изучают строительную документацию. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и строительно-техническая, добавили в Следственном комитете России по столице.

Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

Ране в Москве рабочий погиб после падения в шахту лифта. Он упал с высоты 20 этажа в строящемся здании на 5-м Новоподмосковном переулке в Войковском районе.