В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерок на 1,8 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали подозреваемого в хищениях у двух пенсионерок свыше 1,8 млн рублей. Молодой человек оказался курьером аферистов. Работу он нашел в месседжере, рассказали в ГУ МВД России по столице.

На телефон 69-летней жительницы Орехово-Борисово Северное позвонила неизвестная. Она представилась родственницей и сообщила, что стала виновницей ДТП. После этого с пенсионеркой связался якобы представитель правоохранительных органов. Он убедил ее передать 800 тыс. рублей его «помощнику». Спустя время потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Аналогичным образом ввели в заблуждение 82-летнюю женщину, которая передала незнакомцу свыше 1 миллиона рублей.

24-летнего подозреваемого в мошенничестве задержали на территории Подмосковья. Молодой человек рассказал, что откликнулся на анонимное объявление с предложением несложной работы. Он забирал деньги у жертв аферистов и переводил их по указанным реквизитам, оставляя себе небольшое вознаграждение. У злоумышленника изъяли 3100 долларов США, предположительно, добытых также преступным путем.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Расследование продолжается.

Ранее в столице аферисты организовали фиктивный аукцион по продаже квартир в Москве, с помощью которого похитили у девятерых человек 308 млн рублей. Одного из сообщников задержали.