«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Москве и Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение опубликовал Гидрометцентр России на своем сайте. Как сообщили в метеослужбе, туман ожидается в Москве часу ночи среды, 13 сентября, а в Подмосковье — на два часа раньше.

Действительно объявление до восьми часов утра среды. В ночные и утренние часы местами ожидается туман с ухудшением видимости 300-800 метров, предупреждают метеорологи. При этом днем 13 сентября в столичном регионе прогнозируется теплая погода без осадков. Воздух прогреется до плюс 20-22 градусов.

Отметим, что до 18 часов четверга, 14 сентября, в Подмосковье также действует предупреждение о повышенной пожарной опасности. В Дмитровском районе прогнозируют 4 класс рисков возгораний.

Ранее KP.RU рассказывал, что только к концу сентября в Московский регион придет золотая осень: деревья покроет желтая листва. В прошлом году осень окрасила столицу гораздо раньше — уже в конце августа.