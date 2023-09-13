Около станции метро «Авиамоторная» построят новый городской вокзал и пешеходный мост

На востоке столицы продолжается создание качественной транспортной инфраструктуры. По новому стандарту московских городских вокзалов проведут реконструкцию станции МЦД-3 «Авиамотораная». Кроме здания, планируют построить внеуличные пешеходные переходы через железнодорожные пути. Подробностями проекта поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Саму станцию перенесут ближе к метро для обеспечения кратчайшей пересадки, - отметил заммэра. - Общая площадь всех объектов составит более 12,5 тысяч квадратных метров».

По его словам, реконструируют также и соседние улицы общей длиной 2,5 километра. Сюда входят проспект Будённого, проезд Ивана Паристого и другие участки. По проекту обустроят новые пешеходные улицы и парковки для велосипедов, а также обновят автобусные остановки.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала о предстоящей реконструкции действующего пешеходного моста через железную дорогу, связывающего улицу Буракова и проезд Энтузиастов. А для связки Ионинской и Золотой улиц построят новый пешеходный мост.

«Благодаря им у местных жителей появятся комфортные подходы к станции МЦД-3 «Сортировочная» и новые пешеходные маршруты между районами Соколиная Гора и Лефортово», - уточнила Княжевская.

Площадь реорганизуемой по проекту территории - около 256 гектаров. С севера с ней граничит Семёновский проезд, с юга – шоссе Энтузиастов, с востока – проспект Будённого, с запада – Авиамоторная и Боровая улицы.

Напомним, правительство Москвы ранее одобрило проекты планировки территорий вдоль МЦД-3 на двух участках – от Боровой улицы до станции метро «Авиамоторная» и от МКАД до Фестивальной улицы. Постановления подписал мэр Москвы Сергей Собянин.