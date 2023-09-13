Заммэра Наталья Сергунина объявила даты проведения в Москве форума-выставка «Карьера vs бизнес»

Фото: Пресс-служба КОСиМП

Инновационный кластер «Ломоносов» в Москве станет площадкой форума-выставки «Карьера vs бизнес». Мероприятие состоится 21 и 22 октября. Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, на форум приглашаются москвичи в возрасте от 16 до 35 лет. Им помогу определить направление для развития своей карьеры. Регистрация уже идет в профильном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году посетителей ждут выставки компаний-работодателей, бизнес-игра среди университетских команд, лекции, консультации и многое другое. Программа будет состоять из двух тематических блоков — “Практикуй” и “Предпринимай”», — рассказала Наталья Сергунина.

Для тех, кто планирует добиться больших успехов в работе по найму, подойдёт первый блок. Его участников научат составлению правильного резюме, навыкам прохождения интервью и построению карьеры. А будущих предпринимателей ждут во втором блоке. Они узнают, как запустить первый стартап, что нужно для продвижения своего бренда, какие возможности позволяют расширить бизнес.

Для участников форума также проведут розыгрыш призов. Счастливчикам вручат памятные подарки от молодежного карьерного проекта «ВРаботе». Шанс выиграть получат те, кто в зоне регистрации возьмет чек-лист с указанием основных этапов программы и пройдет их.

Напомним, на форуме-выставке в 2022 году побывали более двух тысяч посетителей. Еще около миллиона человек следили за событиями с помощью онлайн-трансляции. Профессиональное тестирование прошли около 300 человек. «Карьера vs бизнес» проводится проектным офисом «Молодежь Москвы» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики столицы.