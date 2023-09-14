На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар в квартире жилого дома Фото: Иван МАКЕЕВ

В северо-восточном районе Москвы Отрадное утром 14 сентября загорелась квартира в девятиэтажке. Спасатели эвакуировали двоих человек, рассказали в ГУ МЧС России по столице Агентству городских новостей «Москва». В настоящее время возгорание ликвидировано.

Сообщение в экстренные службы поступило в 08:29. Горела квартира на втором этаже 17 дома на Северном бульваре. Этажом выше в квартире находились люди — взрослый и ребенок. Их эвакуировали.

В 9:13 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших в результате инцидента пока не поступали.

Ранее KP.RU писал, что в районе Бирюлево Восточное в начале сентября горело одноэтажное здание, в котором располагались магазины. Пожар оперативно потушили, площадь его составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал. Пожарные выяснили, что в здании загорелась мебель и личные вещи.